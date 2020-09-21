На 29,4% увеличилось число операций по оплате картой в Псковской области

Число операций по оплате товаров и услуг по картам в Псковской области выросло на 29,4%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

За первое полугодие 2020 года на территории Псковской области были совершены операции совокупным объемом 69,4 миллиардов рублей. При этом на безналичные транзакции в Псковской области пришлось 40,8% от общего объема операций по картам.

«Рынок банковских карт в регионе характеризуется высокими темпами роста безналичных платежей, развитием инфраструктуры и расширением доступности банковских услуг для населения», - заявил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Популярность карт также зависит от развития сети по их приему. В Псковской области уже установили около 14,2 тысяч электронных терминалов. Кроме того, в регионе работает 754 банкомата и платежных терминала, из них 591 - с функцией приема наличных. Количество электронных терминалов за первое полугодие 2020 года увеличилось на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а банкоматов – на 2,0%.

С января по июнь 2020 года в регионе совершили более 49,1 миллионов операций с использованием платежных карт. Это на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, средняя сумма операций по оплате товаров и услуг продолжает снижаться. По сравнению с первым полугодием 2019 года она уменьшилась на 12% и составила 650 рублей.

Также на 18% снизилось количество операций по снятию наличных с карт – до 5,4 миллионов транзакций, а их объем незначительно вырос на 1,2% - до 41,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что на 1 июля 2020 года у жителей Псковской области было 994,8 тысяч платежных карт. Прирост за первое полугодие составил 1,9%. Росту числа карт продолжает способствовать эмиссия карт платежной системы «Мир». За 6 месяцев текущего года число карт национальной платежной системы в регионе выросло на 12,0% – до 319,7 тыс. Штук, а доля карт «Мир» увеличилась до 32,1%.