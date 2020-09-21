Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Новый фонтан в псковском дендропарке будет работать до начала октября

21 сентября 2020 года, 16:56

Новый фонтан, который установлен на Утином пруду в дендропарке у Мирожского монастыря в Пскове, будет работать до начала октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. После его передадут на специализированное хранение. Фонтан возобновит свою работу в начале мая 2021 года.

Новый фонтан в псковском дендропарке будет работать до начала октября
Закрытие фестиваля «Музыка на воде»
Андрей Степанов
  Директор МКУ «Специализированная служба», депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров заметил, что плавающий светодинамический фонтан требует особого обращения. Проект разработали специально для Пскова с учетом особенностей ландшафтного дизайна. В нем используются семь световых программ, которые переключаются дистанционно, светодиодная оптика и четыре итальянских насоса.


Фонтан разработали в ООО «Мегафонтан». Проект реализован при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Официальное открытие состоялось 12 сентября. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два человека погибли в ДТП под Великими Луками
206 миллионов получила Псковская область дополнительно на жилье для детей-сирот
Список получателей надбавки к пенсии в Псковской области могут расширить
На 30 сентября назначены праймериз «Единой России» по кандидату на пост главы Великолукского района
На 29,4% увеличилось число операций по оплате картой в Псковской области
К декабрю сдать стадион «Машиностроитель» в Пскове поручил Михаил Ведерников
«Золото» завоевала псковичка на Чемпионате России по брейкингу
Более 660 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионеров в Псковской области
До конца года в Псковскую область поставят ещё 45 городских автобусов

Комментарии

Авторизация
No comments
«Мост должен быть между башен, это логично»

Общество
18 сентября 16:20

«Мост должен быть между башен, это логично»

В соцсетях обсуждают необходимость пешеходного моста в Пскове

Стреляли...

Общество / Здоровье
18 сентября 15:54

Стреляли...

Что означают неприятные ощущения в ухе?
Мост через Пскову: каким он будет?

Общество
17 сентября 16:58

Мост через Пскову: каким он будет?

«Псковская правда» публикует эскизы пешеходной переправы, которую хотят построить у Кремля