Новый фонтан в псковском дендропарке будет работать до начала октября

Новый фонтан, который установлен на Утином пруду в дендропарке у Мирожского монастыря в Пскове, будет работать до начала октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. После его передадут на специализированное хранение. Фонтан возобновит свою работу в начале мая 2021 года.