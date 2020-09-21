Новый фонтан в псковском дендропарке будет работать до начала октября

Новый фонтан, который установлен на Утином пруду в дендропарке у Мирожского монастыря в Пскове, будет работать до начала октября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. После его передадут на специализированное хранение. Фонтан возобновит свою работу в начале мая 2021 года.
Директор МКУ «Специализированная служба», депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров заметил, что плавающий светодинамический фонтан требует особого обращения. Проект разработали специально для Пскова с учетом особенностей ландшафтного дизайна. В нем используются семь световых программ, которые переключаются дистанционно, светодиодная оптика и четыре итальянских насоса.
Закрытие фестиваля «Музыка на воде»
Андрей Степанов
Фонтан разработали в ООО «Мегафонтан». Проект реализован при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Официальное открытие состоялось 12 сентября.