Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Арена

К декабрю сдать стадион «Машиностроитель» в Пскове поручил Михаил Ведерников

21 сентября 2020 года, 15:45

Губернатор Псковской область Михаил Ведерников поставил подрядчику задачу сдать к декабрю стадион «Машиностроитель» в Пскове. Такое поручение он дал во время визита на объект 21 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

К декабрю сдать стадион «Машиностроитель» в Пскове поручил Михаил Ведерников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона осмотрел территорию стадиона, возведённые здания. Как отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков, в административном здании работы завершены на 90%. В этом корпусе на первом этаже также предусмотрены помещения для пищеблока и столовой, а на втором - комнаты для проживания иногородних спортсменов. Сейчас идёт отделка помещений и завершается прокладка слаботочных сетей.

Осмотрел губернатор трибуны стадиона и подтрибунные помещения. В одном из них разместятся легкоатлетический манеж и тренажерный зал, в другом - зал для занятий фехтованием и велоспортом. В этих помещениях готовятся к молярным работам, после которых начнется монтаж специального покрытия.

К декабрю сдать стадион «Машиностроитель» в Пскове поручил Михаил Ведерников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также Михаил Ведерников оценил покрытие футбольного поля. Директор проекта Юрий Стрелков отметил, что эта часть работ уже завершена, поле полностью смонтировано и проклеено, а на беговых дорожках ещё предстоит укладка финишных слоёв покрытия. Также предстоит обустроить систему поверхностного водоотведения. Юрий Стрелков подчеркнул, что для сохранения чистоты поля и других спортивных объектов стадиона на территории высажены только вечнозеленые насаждения.

Директор проекта обратил внимание на то, что на стадионе будут выполнены все требования для передвижения маломобильных граждан. Глава региона поручил подрядчику дополнительно проработать этот вопрос с представителями регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.

К декабрю сдать стадион «Машиностроитель» в Пскове поручил Михаил Ведерников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Что касается входной группы на стадион, то здесь решено установить тепловизоры. Такое оборудование необходимо в условиях ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом, но, считает подрядчик, может пригодиться в будущем.

В целом губернатор дал положительную оценку выполненным работам, но указал на некоторые недостатки, которые нужно исправить. «Когда работы будут завершены, здесь будет хорошо», — заявил Михаил Ведерников.

Он также поддержал предложение Александра Братчикова расписать муралами стены трибун. Изображения должны быть спортивной тематики. Михаил Ведерников поручил организовать конкурс эскизов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два человека погибли в ДТП под Великими Луками
206 миллионов получила Псковская область дополнительно на жилье для детей-сирот
Список получателей надбавки к пенсии в Псковской области могут расширить
На 30 сентября назначены праймериз «Единой России» по кандидату на пост главы Великолукского района
На 29,4% увеличилось число операций по оплате картой в Псковской области
Новый фонтан в псковском дендропарке будет работать до начала октября
«Золото» завоевала псковичка на Чемпионате России по брейкингу
Более 660 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионеров в Псковской области
До конца года в Псковскую область поставят ещё 45 городских автобусов

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется