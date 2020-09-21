К декабрю сдать стадион «Машиностроитель» в Пскове поручил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской область Михаил Ведерников поставил подрядчику задачу сдать к декабрю стадион «Машиностроитель» в Пскове. Такое поручение он дал во время визита на объект 21 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.



Глава региона осмотрел территорию стадиона, возведённые здания. Как отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков, в административном здании работы завершены на 90%. В этом корпусе на первом этаже также предусмотрены помещения для пищеблока и столовой, а на втором - комнаты для проживания иногородних спортсменов. Сейчас идёт отделка помещений и завершается прокладка слаботочных сетей. Осмотрел губернатор трибуны стадиона и подтрибунные помещения. В одном из них разместятся легкоатлетический манеж и тренажерный зал, в другом - зал для занятий фехтованием и велоспортом. В этих помещениях готовятся к молярным работам, после которых начнется монтаж специального покрытия.



Также Михаил Ведерников оценил покрытие футбольного поля. Директор проекта Юрий Стрелков отметил, что эта часть работ уже завершена, поле полностью смонтировано и проклеено, а на беговых дорожках ещё предстоит укладка финишных слоёв покрытия. Также предстоит обустроить систему поверхностного водоотведения. Юрий Стрелков подчеркнул, что для сохранения чистоты поля и других спортивных объектов стадиона на территории высажены только вечнозеленые насаждения. Директор проекта обратил внимание на то, что на стадионе будут выполнены все требования для передвижения маломобильных граждан. Глава региона поручил подрядчику дополнительно проработать этот вопрос с представителями регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.