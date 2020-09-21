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Спорт / Соревнования

«Золото» завоевала псковичка на Чемпионате России по брейкингу

21 сентября 2020 года, 14:31

Псковичка Мария Костина завоевала золотую медаль в номинации «девушки 11-13 лет» на Чемпионате и Первенстве России по брейкингу в Казани. Об этом «Псковской правде» сообщили в хип-хоп-центре «Хоть отбавляй!», воспитанницей которого является спортсменка.

«Золото» завоевала псковичка на Чемпионате России по брейкингу

Фото со страницы «Хоть отбавляй!» в соцсети «ВКонтакте»

В ТОП 8 на чемпионате России в номинации «Женщины 19 лет и старше» вошла Кристина Кочнева. Также псковичи оказались в восьмёрке лучших на Первенстве России: Кирилл Зборомирский - в номинации «Юноши 16-18 лет», Никита Костин - в номинации «Юноши 11-13 лет», Данила Комендант,

Мария и Никита Костины в номинации «Командный Баттл 11-15 лет».

Чемпионат и Первенство России по брейкингу стартовали 19 сентября. Они проходят на площадках Центра бокса и настольного тенниса и спортивного комплекса «Мирас». В турнире участвуют более 600 спортсменов, которые представляют 65 регионов России.

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