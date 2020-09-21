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Происшествия / Преступление

Более 660 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионеров в Псковской области

21 сентября 2020 года, 13:43

Более 660 тысяч рублей похитили мошенники у двух пенсионеров в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

71-летней великолучанке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее сын находится под подозрением в связи с совершением тяжкого преступления, и заявил, что решить вопрос об освобождении его от уголовной ответственности можно финансовым путем. Доверчивая пенсионерка перечислила порядка 183 тысяч рублей на номера мобильных телефонов, которые мнимый следователь предложил пожилой женщине. Когда пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенника, она обратилась за помощью в полицию. На сегодняшний день все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Еще одного пенсионера обманули в Пскове. 62-летнему псковичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил о несанкционированной транзакции денежных средств и обманным путем завладел 480 тысячами рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

«Не доверяйтесь незнакомцам в Сети или при общении по телефону. Эти «доброжелатели» разными путями пытаются заполучить информацию персонального характера и реквизиты банковских карт доверчивых людей с тем, чтобы затем прибрать к рукам их сбережения», - призвали в полиции.  

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