Суд вынес приговор невельчанке, избившей женщину тротуарной плиткой

К 6 месяцам ограничения свободы приговорил суд 50-летнюю жительницу Невеля, которая избила женщину тротуарной плиткой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 15 января невельчанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности бывшего мужа поссорилась с 55-летней женщиной. Она хотела вернуть супруга и пришла в дом к оппонентке. В прихожей квартиры гостья, чтобы запугать хозяйку, схватила её за волосы и вытащила её на улицу, высказав угрозу: «Я убью тебя». При этом намерения реально лишить женщину жизни у нападавшей не было.

Во дворе дома невельчанка подняла тротуарную плитку и ударила ею свою жертву по лицу. После чего отбросила плитку в сторону и продолжила избиение кулаком, повалив женщину на землю. В итоге пострадавшая получила черепно-мозговую травму, кровоподтеки в области век левого глаза, затылочной области головы, сотрясения головного мозга, ссадины по передней поверхности левого коленного сустава. Эксперты оценили повреждения как лёгкий вред здоровью.

В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ и пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также угроза убийством).

Приговор суда не вступил в законную силу.