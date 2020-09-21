Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

24 случая коронавируса выявили в Псковской области 20 сентября

21 сентября 2020 года, 10:46

20 сентября в Псковской области выявили 24 случая коронавируса, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

24 случая коронавируса выявили в Псковской области 20 сентября

Больше всего — 8 заражённых - обнаружили за сутки в Опочецком районе (всего 65). По 6 случаев подтвердились в Пскове (всего 1 тыс. 658) и Великих Луках (1 тыс. 44). По одному заболевшему выявили в Псковском (всего 442), Островском (всего 371), Порховском (всего 180) и Красногородском (всего 44) районах. Общее число заражённых в регионе достигло 5 тыс. 196.

Выздоровели ещё два человека. Таким образом, всего болезнь смогли победить 3 тыс. 889 человек. Число умерших от коронавируса не изменилось — 65 человек.

С начала пандемии в Псковской области провели 94 тыс. 964 исследования на коронавирус. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два человека погибли в ДТП под Великими Луками
206 миллионов получила Псковская область дополнительно на жилье для детей-сирот
Список получателей надбавки к пенсии в Псковской области могут расширить
На 30 сентября назначены праймериз «Единой России» по кандидату на пост главы Великолукского района
На 29,4% увеличилось число операций по оплате картой в Псковской области
Новый фонтан в псковском дендропарке будет работать до начала октября
К декабрю сдать стадион «Машиностроитель» в Пскове поручил Михаил Ведерников
«Золото» завоевала псковичка на Чемпионате России по брейкингу
Более 660 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионеров в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Мост должен быть между башен, это логично»

Общество
18 сентября 16:20

«Мост должен быть между башен, это логично»

В соцсетях обсуждают необходимость пешеходного моста в Пскове

Стреляли...

Общество / Здоровье
18 сентября 15:54

Стреляли...

Что означают неприятные ощущения в ухе?
Мост через Пскову: каким он будет?

Общество
17 сентября 16:58

Мост через Пскову: каким он будет?

«Псковская правда» публикует эскизы пешеходной переправы, которую хотят построить у Кремля