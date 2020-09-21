24 случая коронавируса выявили в Псковской области 20 сентября

Больше всего — 8 заражённых - обнаружили за сутки в Опочецком районе (всего 65). По 6 случаев подтвердились в Пскове (всего 1 тыс. 658) и Великих Луках (1 тыс. 44). По одному заболевшему выявили в Псковском (всего 442), Островском (всего 371), Порховском (всего 180) и Красногородском (всего 44) районах. Общее число заражённых в регионе достигло 5 тыс. 196.

Выздоровели ещё два человека. Таким образом, всего болезнь смогли победить 3 тыс. 889 человек. Число умерших от коронавируса не изменилось — 65 человек.

С начала пандемии в Псковской области провели 94 тыс. 964 исследования на коронавирус.