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Культура / Религия

Псково-Печерский монастырь начал принимать паломников

21 сентября 2020 года, 09:32

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь возобновил приём паломников, сообщается на странице обители в социальной сети «ВКонтакте». Для посетителей с 20 сентября открыты храмы, пещеры и кельи старцев.

Псково-Печерский монастырь начал принимать паломников

Паломническая и экскурсионная служба теперь работают ежедневно, а пещеры открыты во все дни, кроме понедельника.

Также начали приём гостей Паломнический центр и монастырская гостиница.

Также отмечается, что в четверг в монастыре будет братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории. В этот день с 10:00 до 18:00 паломники смогут посетить Михайловскую площадь, часовню под Никольским храмом, свечную и иконную лавки. В 17:00 совершается пение акафиста святителю в Никольском храме.

Монастырь был закрыт для паломников после праздника Успения Пресвятой Богородицы. Ранее в обители выявили очаг коронавируса, заболевание было подтверждено у 26 человек. 

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