Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Новогоднее убранство для Пскова выберут псковичи

20 сентября 2020 года, 21:51

Новогоднее убранство для Пскова выберут псковичи. В выходные состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы администрации Пскова Александра Братчикова. Как сообщил в своем Instagram-аккаунте глава региона, во время встречи обсуждалось новогоднее убранство Пскова.

Губернатор отметила, что новогодние украшения и праздничные инсталляции давно в городе не обновлялись и пора это изменить.

С Александром Братчиковом глава региона обсудил концепцию праздничного убранства города, но заверил своих подписчиков, что окончательное слово за жителями города – им решать, как должен быть украшен Псков к Новому году. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пскович вошел в список Forbes
О массовом возвращении к дистанционному обучению речи нет - псковский губернатор
В Псковской области отремонтированы 92 км дорог из 172 км запланированных
Ведерников подросткам: Не устраивайте гулянки на территории торговых центров
Таксист сбил пешехода в Острове
Мужчину, труп которого нашли на дороге в Псковском районе, сбила машина
«Пиковой дамой» открывается сегодня Пушкинский театральный фестиваль в Пскове
39 человек заболели коронавирусом в Псковской области
В возрасте 97 лет скончалась псковский филолог Вера Голицына

Комментарии

Авторизация
No comments
«Мост должен быть между башен, это логично»

Общество
18 сентября 16:20

«Мост должен быть между башен, это логично»

В соцсетях обсуждают необходимость пешеходного моста в Пскове

Стреляли...

Общество / Здоровье
18 сентября 15:54

Стреляли...

Что означают неприятные ощущения в ухе?
Мост через Пскову: каким он будет?

Общество
17 сентября 16:58

Мост через Пскову: каким он будет?

«Псковская правда» публикует эскизы пешеходной переправы, которую хотят построить у Кремля