Новогоднее убранство для Пскова выберут псковичи. В выходные состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы администрации Пскова Александра Братчикова. Как сообщил в своем Instagram-аккаунте глава региона, во время встречи обсуждалось новогоднее убранство Пскова.

Губернатор отметила, что новогодние украшения и праздничные инсталляции давно в городе не обновлялись и пора это изменить.

С Александром Братчиковом глава региона обсудил концепцию праздничного убранства города, но заверил своих подписчиков, что окончательное слово за жителями города – им решать, как должен быть украшен Псков к Новому году.