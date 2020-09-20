Пскович вошел в список Forbes. Рейтинг крупнейших землевладельцев средт российских госслужащих по версии Forbes приводит ТАСС.

На втором месте - депутат Псковского областного Собрания депутатов Виктор Гречин, у которого общая площадь задекларированных им земельных участков составляет более 320 кв. км.

На первом месте гендиректор авиакомпании «Ямал», депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России» Василий Крюк.

На третьем - гендиректор и совладелец ООО «Целинное», депутат Верховного совета Хакасии Владимир Санников.