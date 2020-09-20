Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Пскович вошел в список Forbes

20 сентября 2020 года, 18:47

Пскович вошел в список Forbes. Рейтинг крупнейших землевладельцев средт российских госслужащих по версии Forbes приводит ТАСС.

На втором месте - депутат Псковского областного Собрания депутатов Виктор Гречин, у которого общая площадь задекларированных им земельных участков составляет более 320 кв. км.

На первом месте гендиректор авиакомпании «Ямал», депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России» Василий Крюк. 

На третьем - гендиректор и совладелец ООО «Целинное», депутат Верховного совета Хакасии Владимир Санников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

О массовом возвращении к дистанционному обучению речи нет - псковский губернатор
В Псковской области отремонтированы 92 км дорог из 172 км запланированных
Ведерников подросткам: Не устраивайте гулянки на территории торговых центров
Таксист сбил пешехода в Острове
Мужчину, труп которого нашли на дороге в Псковском районе, сбила машина
«Пиковой дамой» открывается сегодня Пушкинский театральный фестиваль в Пскове
39 человек заболели коронавирусом в Псковской области
В возрасте 97 лет скончалась псковский филолог Вера Голицына
В Великих Луках в ДТП с автомобилем погиб мотоциклист

Комментарии

Авторизация
No comments
«Мост должен быть между башен, это логично»

Общество
18 сентября 16:20

«Мост должен быть между башен, это логично»

В соцсетях обсуждают необходимость пешеходного моста в Пскове

Стреляли...

Общество / Здоровье
18 сентября 15:54

Стреляли...

Что означают неприятные ощущения в ухе?
Мост через Пскову: каким он будет?

Общество
17 сентября 16:58

Мост через Пскову: каким он будет?

«Псковская правда» публикует эскизы пешеходной переправы, которую хотят построить у Кремля