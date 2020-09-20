Мужчину, труп которого нашли на дороге в Псковском районе, сбила машина

Информация о том, что на автодороге в деревне Знаменка Псковского района лежит труп мужчины, поступила в полицию в субботу, 19 сентября. Было установлено, что это местный житель 1961 года рождения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция стала отрабатывать версию дорожно-транспортного происшествия и она подтвердилась. В течение трех часов была получена информация о машине и водители, который предположительно пешехода сбил и с места аварии скрылся.

В совершении аварии подозревается 39-летний пскович. Он задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего.