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Происшествия / ДТП

Мужчину, труп которого нашли на дороге в Псковском районе, сбила машина

20 сентября 2020 года, 11:54

Информация о том, что на автодороге в деревне Знаменка Псковского района лежит труп мужчины, поступила в полицию в субботу, 19 сентября. Было установлено, что это местный житель 1961 года рождения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция стала отрабатывать версию дорожно-транспортного происшествия и она подтвердилась. В течение трех часов была получена информация о машине и водители, который предположительно пешехода сбил и с места аварии скрылся.

В совершении аварии подозревается 39-летний пскович. Он задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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