«Пиковой дамой» открывается сегодня Пушкинский театральный фестиваль в Пскове

«Пиковой дамой» открывается сегодня Пушкинский фестиваль в Пскове

Его официальное открытие состоится во время вечерней программы перед спектаклем «Пиковая дама» Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

Неформальное же открытие фестиваля состоится уже утром на улице Пушкина. Это будет «Поэтическая эстрада», с которой прозвучат стихи Пушкина, в исполнении артистов Псковского академического театра драмы, романсы на стихи Пушкина, будет «протанцовано» «Письмо Татьяны» артисткой театра Илоной Гончар.

Программа фестиваля довольно насыщенная, зрителей ждет много интересного.