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Общество

В Псковской области отремонтированы 92 км дорог из 172 км запланированных

20 сентября 2020 года, 14:20

В Псковской области отремонтированы 92 км дорог из 172 км запланированных. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он рассказал, что работы на крупнейших объектах Пскова будут завершены к концу ноября – началу декабря: это улицы Яна Фабрициуса и Гражданская, Индустриальная и Инженерная.

- Ремонт на Поземского, от Троицкого моста до улицы Набат, планируется закончить в декабре. В следующем году продолжим реконструкцию дальше, - добавил губернатор.

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