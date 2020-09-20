В Псковской области отремонтированы 92 км дорог из 172 км запланированных. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он рассказал, что работы на крупнейших объектах Пскова будут завершены к концу ноября – началу декабря: это улицы Яна Фабрициуса и Гражданская, Индустриальная и Инженерная.

- Ремонт на Поземского, от Троицкого моста до улицы Набат, планируется закончить в декабре. В следующем году продолжим реконструкцию дальше, - добавил губернатор.