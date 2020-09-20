О массовом возвращении к дистанционному обучению речи нет - псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников успокоил родителей по поводу перехода на дистанционное обучение. В своем еженедельном видеообращении он отметил, что учебный год проходит спокойно.

- О массовом возвращении к дистанционному режиму обучения никто даже речь не ведёт, - сказал он.

Напомним, что на этой неделе появилась информация о том, что коронавирусом заболели 25 школьников. В этой связи 12 классов были переведены на дистанционное обучение. Одна школа в Порховском районе и Великолукская Академия физической культуры и спорта, где тоже выявлены заболевшие, закрыли на профилактику.