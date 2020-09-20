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Общество / Здоровье

Ведерников подросткам: Не устраивайте гулянки на территории торговых центров

20 сентября 2020 года, 14:13

Не устраивать гулянки на территории торговых центров попросил губернатор Псковской области Михаил Ведерников несовершеннолетних жителей региона. Свою просьбу он высказал в еженедельном видеообращении.

Он напомнил, что по многочисленным просьбам был снят запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

В это связи глава региона обратился к подросткам с просьбой отнестись к этому ответственно.

- Соблюдайте все требования Роспотребнадзора и не устраивайте гулянки на территории торговых центров. Это, как и прежде, зона высокого риска для здоровья, - сказал он и добавил, что в случае нарушений, запрет будет немедленно возвращен. 

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