Ведерников подросткам: Не устраивайте гулянки на территории торговых центров

Не устраивать гулянки на территории торговых центров попросил губернатор Псковской области Михаил Ведерников несовершеннолетних жителей региона. Свою просьбу он высказал в еженедельном видеообращении.

Он напомнил, что по многочисленным просьбам был снят запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

В это связи глава региона обратился к подросткам с просьбой отнестись к этому ответственно.

- Соблюдайте все требования Роспотребнадзора и не устраивайте гулянки на территории торговых центров. Это, как и прежде, зона высокого риска для здоровья, - сказал он и добавил, что в случае нарушений, запрет будет немедленно возвращен.