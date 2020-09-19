В возрасте 97 лет скончалась псковский филолог Вера Голицына

19 сентября в возрасте 97 лет скончалась литературовед, кандидат филологических наук, доцент, исследователь литературы Серебряного века Вера Николаевна Голицына, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на доктора филологических наук Илону Мотеюнайте.

Вера Николаевна Голицына преподавала в Пскове 55 лет. В последние годы жила в Санкт-Петербурге.

Вера Голицына родилась 1 февраля 1923 года в Рязани. В начале войны трудилась в военном госпитале, затем вместе с семьей была эвакуирована в Казахстан.

В 1947 году окончила филологический факультет ЛГУ, в 1955 году стала кандидатом наук, защитив диссертацию на тему «Исторический роман А. Н. Толстого “Петр I”» (руководитель – профессор Д. Е. Максимов). В сферу научных интересов Веры Николаевны входили русская литература конца XIX – первой половины XX века, поэзия А. А. Блока, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, В. Ф. Ходасевича, В. В. Набокова, творчество Пушкина в эстетических исканиях русской литературы XX века и др.

С 1951 по 2006 год Вера Николаевна преподавала на кафедре литературы Псковского университета, вела аспирантов, была членом диссертационного совета. В 2007 году учёному присвоили звание почётного доцента ПГПУ. Была награждена знаком «Отличник народного просвещения РФ».