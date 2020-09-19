Разработку международного туристического маршрута для кемперов поддержала глава Пскова Елена Полонская. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, с инициативой создать рабочую группу для создания такого маршрута Елена Полонская выступила на общем Собрании Союза Русских Ганзейских городов в Новгороде. Предложение о таком маршруте ранее было высказано Новгородом.

Ганзейские связи Пскова уже позволили включить псковский кемпинг «Раздолье» в известный немецкий каталог ADAC. Этот каталог пользуется популярностью в Дании, Швеции, Норвегии, Франции.

Елена Полонская подчеркнула важность членства в Союзе русских Ганзейских городов и участие в совместных проектах, которые направлены на поддержку сферы торговли и туризма.