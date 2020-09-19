Журналистов пригласили к участию в международном конкурсе «Ганза - связь времен»

8-й международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» стартовал. Об этом объявила глава Пскова Елена Полонская в день открытия X Русских ганзейских дней в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее словам, международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» продлится до 23 июля 2021 года.

К конкурсу допускаются материалы о Ганзе, опубликованные с 20 октября 2019 по 30 июня 2021 года. Положение о конкурсе будет опубликовано на сайте города Пскова, сайте Союза русских ганзейских городов, и сайте Международного ганзейского союза.

Церемония награждения победителей состоится во время празднования Дней города Пскова в 2021 году.