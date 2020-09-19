Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Журналистов пригласили к участию в международном конкурсе «Ганза - связь времен»

19 сентября 2020 года, 13:28

8-й международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» стартовал. Об этом объявила  глава Пскова Елена Полонская в день открытия X Русских ганзейских дней в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее словам, международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» продлится до 23 июля 2021 года.

К конкурсу допускаются материалы о Ганзе, опубликованные с 20 октября 2019 по 30 июня 2021 года. Положение о конкурсе будет опубликовано на сайте города Пскова, сайте Союза русских ганзейских городов, и сайте Международного ганзейского союза.

Церемония награждения победителей состоится во время празднования Дней города Пскова в 2021 году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Разработку международного туристического маршрута для кемперов поддержала глава Пскова
В преддверии Ганзы в турсферу Пскова было привлечено около 5 млрд рублей частных инвестиций
Окончательное решение по проекту строительства моста через Пскову будет обсуждаться с псковичами
Сразу 16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в очаге на кабельном заводе в Великих Луках
Губернатор поблагодарил жителей Псковской области, которые пришли на избирательные участки
42 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в минувшие сутки в Псковской области
Водитель «Шевроле» устроил ДТП на площади Победы в Пскове и скрылся
Псковичи участвуют в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде
Многодетная мать из Псковской области не смогла выиграть миллион на телешоу

Комментарии

Авторизация
No comments
«Мост должен быть между башен, это логично»

Общество
18 сентября 16:20

«Мост должен быть между башен, это логично»

В соцсетях обсуждают необходимость пешеходного моста в Пскове

Стреляли...

Общество / Здоровье
18 сентября 15:54

Стреляли...

Что означают неприятные ощущения в ухе?
Мост через Пскову: каким он будет?

Общество
17 сентября 16:58

Мост через Пскову: каким он будет?

«Псковская правда» публикует эскизы пешеходной переправы, которую хотят построить у Кремля