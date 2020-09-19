В преддверии Ганзы в турсферу Пскова было привлечено около 5 млрд рублей частных инвестиций

За период подготовки к ганзейским дням в Пскове в туристическую сферу привлечено около 5 млрд. рублей частных инвестиций, об этом рассказала глава Пскова Елена Полонская на пленарном заседании медиафорума «Россия и Ганза» в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее словам, в преддверии Ганзы-2019 в Пскове были построены 8 новых частных гостиниц и открыто 6 новых точек общепита. Активно решались вопросы транспортной доступности - появились комфортные и быстрые поезда «Ласточка» из Санкт-Петербурга и обратно, активно заработал псковский аэропорт.

«Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал»,- подчеркнула Елена Полонская. Все это привело к тому, что в 2019 году в Пскове зафиксирован максимальный за всю историю наблюдений прирост туристического потока.

«Участие русских делегаций в Международной Ганзе за рубежом сделало возможным не только выполнять задачи стратегии государственной национальной политики РФ - а именно - формировать положительный имидж Российской Федерации за рубежом и популяризировать русскую культуру и язык - но и активно презентовать туристический потенциал русских ганзейских городов, распространяя материалы о местонахождении, достопримечательностях, контактах», - отметила глава Пскова.

В Великом Новгороде проходят праздничные мероприятия, посвященные X Русским Ганзейским дням.