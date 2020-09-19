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Культура

Окончательное решение по проекту строительства моста через Пскову будет обсуждаться с псковичами

19 сентября 2020 года, 13:07

Окончательное решение по проекту строительства моста через Пскову будет обсуждаться с псковичами, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам первого заседания совета по вопросам охраны объектов культурного наследия Псковской области.

Губернатор напомнил, что что участники совета рассмотрели возможность реализации двух проектов для развития туристического потенциала региона: восстановление Ансамбля Снетогорского монастыря и реализацию строительства пешеходного моста через реку Пскову.

«Проект строительства моста через Пскову объединит два важных туристических кластера и позволит с комфортом перемещаться как туристам, так и жителя Пскова, любителям велопрогулок и маломобильным гражданам», - сообщил Михаил Ведерников. И добавил, что окончательные решения обязательно будут предложены на обсуждение жителям города.

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