Окончательное решение по проекту строительства моста через Пскову будет обсуждаться с псковичами, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам первого заседания совета по вопросам охраны объектов культурного наследия Псковской области.

Губернатор напомнил, что что участники совета рассмотрели возможность реализации двух проектов для развития туристического потенциала региона: восстановление Ансамбля Снетогорского монастыря и реализацию строительства пешеходного моста через реку Пскову.

«Проект строительства моста через Пскову объединит два важных туристических кластера и позволит с комфортом перемещаться как туристам, так и жителя Пскова, любителям велопрогулок и маломобильным гражданам», - сообщил Михаил Ведерников. И добавил, что окончательные решения обязательно будут предложены на обсуждение жителям города.