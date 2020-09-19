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Политика

Губернатор поблагодарил жителей Псковской области, которые пришли на избирательные участки

19 сентября 2020 года, 11:42

Михаил Ведерников поблагодарил жителей Псковской области, которые пришли на избирательные участки в единый день голосования. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников сообщил подписчикам о встрече с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым, на которой обсуждались итоги единого дня голосования.

«Соблюдение всех мер противовирусной безопасности было полностью обеспечено. Несмотря на сложную эпидситуацию и учитывая сезон, на который пришлись муниципальные выборы, явка превысила все прогнозы. В регионе проголосовало 40,4% избирателей - это хороший показатель для нашей области. Выражаю благодарность всем, кто пришёл на избирательные участки и выразил свою позицию. На выборах главы Себежского района кандидат от Единой России Леонид Курсенков победил, набрав 57,99% голосов избирателей», - сообщил губернатор.

Он также отметил, что «не обошлось без жалоб и обращений», «Но их менее 40 на весь регион, что доказывает легитимность и прозрачность проведения голосования. Единой большой командой мы продолжим менять качество жизни в нашей области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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