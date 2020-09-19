42 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в минувшие сутки в Псковской области, сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего с начала пандемии выявлено 5133 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 3849 человек, в том числе, 27 — за минувшие сутки. Умерло 65 пациентов. На данный момент проведено 94161 исследований.

Статистика заболеваемости по районам следующая: Псков – 1641, Великие Луки – 1030, Бежаницкий район — 59, Великолукский район – 203, Гдовский район – 89, Дедовичский район – 77, Дновский район — 112, Красногородский район – 43, Куньинский район – 47, Локнянский район — 19, Невельский район — 156, Новоржевский район – 28, Новосокольнический район — 139, Опочецкий район – 56, Островский район – 363, Палкинский район — 58, Печорский район – 101, Плюсский район – 104, Порховский район — 179, Псковский район – 440, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район — 16, Пыталовский район – 30, Себежский район – 38, Струго-Красненский район – 51, Усвятский район — 26.