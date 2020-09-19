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Общество

Псковичи участвуют в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде

19 сентября 2020 года, 10:28

Псковичи участвуют в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде, которые проходят с 17 по 20 сентября. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, Ганзейские дни открылись заседанием Совета Союза русских Ганзейских городов.

Праздник продлится четыре дня. В программе мастер- классы, концерты, сельскохозяйственная ярмарка, велопарад, парад судов, турнир по шашкам и шахматам, медиафорум, а также мероприятия в честь Дня города.

Руководитель псковской делегации, глава Пскова Елена Полонская выступит на пленарном заседании медиафорума «Россия и Ганза» и на общем собрании Союза русских Ганзейских городов.

Все мероприятия проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

С 2002 года Псков официально входит в международный Ганзейский союз Нового времени, с 2010 - в Союз Русских Ганзейских городов.

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