Многодетная мать из Псковской области не смогла выиграть миллион на телешоу. 32-летняя Кристина Дмитриева стала участницей телешоу «Миллион на мечту», которое идет на телеканале ТВ-3.

Кристина живет в Вышгородке Пыталовского района Псковской области. Она воспитывает пятерых детей и ждет шестого. Живет в двухкомантной квартире и признается, что детей даже некуда положить спать.

Отец двух последних детей и будущего ребенка ей никак не помогает. Дети даже на него не записаны. Мужчина безработный и работать на 15 000 рублей считает ниже своего достоинства. Семья живёт на детское пособие в 30 000 рублей. Отец детей еще и упрекает Кристину, что она на детей получает денег больше, чем могла бы быть его заработная плата

Мечта Кристины – большой дом, чтоб детям было комфортно жить. С ней она и пришла на шоу.

Судьи недоумевают такому положению дел. Предполагают, что даже если Кристина получит миллион рублей, отец ее детей распорядится этими деньгами, как сам захочет.

«Я понимаю, что для вас дети желанные, а папе они не нужны», - говорит продюсер, бизнесвумен и мама Яна Рудковская.

«Дети спят на полу: есть повод поругать местные власти», - считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В итоге миллион получил мужчина, который решил построить в своей деревне крытый каток.