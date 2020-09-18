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Общество

Проект псковички оценили в 590 000 рублей

18 сентября 2020 года, 19:55

Проект псковички Анастасии Поповой «Псковские сказки» победил на грантовом конкурсе форума «Таврида». Как сообщили в пресс-службе Центра развития культурных инициатив, форум проходит в Крыму. 

На его реализацию девушка получит 590 000 рублей. По ее словам, уже выпущено несколько научных изданий псковских сказок. Однако специфическая орфография, обилие диалектной лексики, особенности звучания деревенской речи делают эти сказки трудными для восприятия детей. 

«Эта проблема особенно актуальна в настоящее время, когда область испытывает потребность в методических материалах, содержащих региональный компонент», - говорит она.

Победителями стали семь человек, на проекты которых было выделено 3 177 000 рублей.


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