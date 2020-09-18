Подросткам в Псковской области разрешили посещать торговые центры самостоятельно

Подросткам в Псковской области разрешили посещать в торговые центры самостоятельно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ по противодействию распространению COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у 26 школьников. По этой причине 12 классов в Псковской области перешли на дистанционное образование. Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора закрылась на карантин Павская школа Порховского района , где заболел один из преподавателей.