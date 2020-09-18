Самым цитируемым СМИ Псковской области признано Псковское агентство информации. Как сообщили в ПАИ, составитель рейтинга компания «Медиалогия».

У Псковского агентства информации, которое входит в состав Медиахолдинга Псковской области, индекс цитируемости составляет 36,74 – это первое место в рейтинге «ТОП-10 самых цитируемых СМИ Псковской области».

На шестом месте в этом рейтинге находится «Псковская правда». Индекс цитируемости составляет 4, 25.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 58 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчёте рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.