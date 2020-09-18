На улице Я. Фабрициуса на выходных начнут укладывать последние слои асфальта. Об этом рассказал в эфире ПАИ — live глава администрации Пскова Александр Братчиков.

В городе идет масштабный ремонт дорог. Он близится к завершению и рад участков начинают понемногу открывать для движения. На выходных начнут класть асфальт на ул. Фабрициуса.

«Я понимаю людей, которые жалуются на то, что из-за масштабности работ по городу не проехать и не пройти, потому как ряд улиц закрыт, я сам живу на Запсковье, но те участки что уже открыли сразу же позволили от пробок уйти», - отметил он.