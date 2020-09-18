Девять псковских ферм получат 51 миллион рублей

5 начинающих фермеров и 4 семейные животноводческие фермы Псковской области получат финансовую поддержку общим объемом порядка 51 миллиона рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Победителей определила комиссия грантового конкурса среди проектов создания КФХ и развития семейных ферм в ходе заседания. В 2020 году для участия в отборочных мероприятиях подали 34 заявки из 14 районов области. К рассмотрению на заседании допустили 27 претендентов, которые соответствовали всем требованиям конкурса.

Грантовая поддержка фермерских хозяйств области осуществляется девятый год. Помощь уже получили 146 фермерских хозяйства: 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил 329,6 миллионов рублей.

Начинающие фермеры на развитие своего хозяйства могли получить от 3 до 5 миллионов рублей. Для семейных ферм сумма колебалась от 5 до 10 миллионов рублей. Средства предоставили на условиях софинансирования.