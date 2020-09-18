Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

Девять псковских ферм получат 51 миллион рублей

18 сентября 2020 года, 16:43

5 начинающих фермеров и 4 семейные животноводческие фермы Псковской области получат финансовую поддержку общим объемом порядка 51 миллиона рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Победителей определила комиссия грантового конкурса среди проектов создания КФХ и развития семейных ферм в ходе заседания. В 2020 году для участия в отборочных мероприятиях подали 34 заявки из 14 районов области. К рассмотрению на заседании допустили 27 претендентов, которые соответствовали всем требованиям конкурса.

Грантовая поддержка фермерских хозяйств области осуществляется девятый год. Помощь уже получили 146 фермерских хозяйства: 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил 329,6 миллионов рублей.

Начинающие фермеры на развитие своего хозяйства могли получить от 3 до 5 миллионов рублей. Для семейных ферм сумма колебалась от 5 до 10 миллионов рублей. Средства предоставили на условиях софинансирования.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новогоднее убранство Пскова изменится
В этом году в Пскове посадили порядка 1 000 деревьев
На улице Я. Фабрициуса на выходных начнут укладывать последние слои асфальта
Если температура воздуха будет ниже 8 градусов, то отопление в Пскове включат раньше
До конца года в Псковскую область поставят 17 низкопольных МАЗов
25 сентября новый корпус инфекционной больницы в Пскове примет первых пациентов
Две группы в псковских детсадах закрыты из-за подтвержденных случаев COVID–19
Разработчики стратегии развития Пскова: Вы недооцениваете свой город
15 новых случаев коронавируса выявили на великолукском заводе

Комментарии

Авторизация
No comments
Без рекламы

Экономика / Я – социальный предприниматель
14 сентября 10:20

Без рекламы

Фотограф из Великих Лук совершенствуется в мастерстве и учит детей основам профессии
Снегопад зимой и летом

Экономика / Я – социальный предприниматель
7 сентября 14:05

Снегопад зимой и летом

Псковские предприниматели в центре города бесплатно учат желающих основам горнолыжного спорта
Активировать село

Экономика / Сельское хозяйство
27 августа 09:27

Активировать село

В Псковском районе запущен уникальный проект для дачников и фермеров по переработке сельхозпродукции на льготных условиях