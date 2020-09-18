25 сентября новый корпус инфекционной больницы в Пскове примет первых пациентов

Госпитализацию первых пациентов в корпус новой инфекционной больницы в Пскове планируется начать после 25 сентября, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперштаба 18 сентября, передает корреспондент «Псковской правды». В Великих Луках госпитализировать больных будут с 1 октября.

Новая областная ннфекционная больница рассчитана на 300 коек: 200 в корпусе в Пскове и 100 — в Великих Луках. Марина Гаращенко отметила, что до модернизации инфекционной службы в области было 170 коек этого профиля, 88 из них находились в Пскове, в отделении городской больницы.

Многофункциональный медицинский центр с филиалами в Пскове и Великих Луках открыл президент России Владимир Путин 15 сентября. Также он поддержал строительство детского инфекционного отделения для детей на 60 мест в Псковской области.