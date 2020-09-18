Две группы в псковских детсадах закрыты из-за подтвержденных случаев COVID–19

Две группы в детских садах Псковской области закрыты из-за подтвержденных случаев COVID–19, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на заседании оперативного штаба 18 сентября, передает корреспондент «Псковской правды».

Группы закрыты по предписанию Роспотребнадзора.

Всего, по словам Александра Седунова, в детских садах региона работают более 1300 групп, которые посещают 20 тысяч 140 детей.

По предписанию Роспотребнадзора закрылась на карантин Павская школа Порховского района, где заболел один из преподавателей.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что коронавирус обнаружили у 26 школьников в регионе. В связи с этим 12 классов перешли на дистанционный формат обучения.