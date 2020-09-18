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Общество

Разработчики стратегии развития Пскова: Вы недооцениваете свой город

18 сентября 2020 года, 15:30

Псковичи недооценивают город, в котором живут. Такое мнение высказал директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев.

В конкурсе на разработку стратегии участвовали 13 организаций, победителем стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Ее специалисты представили концепцию на 400 листах. Разработка стратегии развития Пскова далеко не первый опыт для РАНХиГС.

«Наши специалисты участвовали в разработке стратегии развития Санкт-Петербурга, Алтайского края, делали стратегию развития малых исторических городов развития по заказу Минкультуры, — сказал он. - При разработке мы опирались на опыт Стокгольма, канадских городов».

Сергей Ковалев рассказал, что в Пскове провел детство и город этот ему близок по духу.

«Нам кажется, что вы порой недооцениваете свой город, в частности, в плане развития туризма. Нам хотелось бы видеть Псков городом, с которого действительно начинается Россия», - сказал он.

Среди направлений развития - экономика, туризм, образование, пространственное развитие, IT-направление.

«Туризм перспективная для вас тема, - сказал Сергей Ковалев. - Мы уже набили шишки в этом вопросе и, полагаю, наши рекомендации помогут вам пройти этот путь быстрее. Важно же, чтобы не просто число туристов росло, а и экономика вместе с ними».

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