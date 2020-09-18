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Общество

Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов

18 сентября 2020 года, 15:08

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сегодня, 18 сентября, принимает участие в работе Исполкома и Генерального Совета ФНПР в Москве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Облсовпрофа.

Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов

Фото пресс-службы Псковского областного Совета профсоюзов
Принято решение о включении Игоря Иванова в постоянную комиссию Генерального Совета ФНПР по вопросам собственности профсоюзов и в постоянную комиссию по организационной работе и кадровой политике.

Кроме того, председатель Федерации независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков наградил Игоря Иванова медалью и почётной грамотой ФНПР за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие профсоюзного движения страны.

В ходе работы Исполкома и Генерального Совета ФНПР участники рассматривают вопросы прекращения и подтверждения полномочий членов Генсовета, о 30-летии ФНПР, обсуждают изменения документы о проведении отчетов и выборов в профсоюзе и о проведении отчетно-выборной конференции территориального профобъединения, о бюджете ФНПР на 2021 год и основных показателях доходов и расходов ФНПР на 2021 год.

А также проходят заседания постоянных комиссий по социальным гарантиям, по нормотворческой деятельности, гендерному равенству, по организационной работе и кадровой политике, по защите экономических прав трудящихся, по информационной политике, по охране труда и защите от экологической опасности.

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