Михаил Ведерников: У нас будет одна из самых современных инфекционных систем в России

«После открытия детского инфекционного отделения у нас будет одна из самых современных инфекционных систем среди остальных регионов», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября.

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», глава региона пояснил, что «некоторые сейчас пытаются спекулировать на тебе закрытия инфекционных отделений в районных больницах» и призвал «называть вещи своими именами». По словам губернатора, все эти отделения имеют крайне слабую материально-техническую базу: «В подавляющем большинстве случаев это просто кровати, без какого либо дополнительного оборудования, я даже не говорю про медицинские газы. И эти кровати обслуживаются специалистом, который работает на четверть ставки».

Михаил Ведерников напомнил, что Псковская область получает федеральное финансирование на работу системы здраовохранения исходя из количества коек. И что сейчас «в приоритете 360 коек в новых современных специализированных корпусах с самыми современным оборудованием».

По его словам, в новой областной инфекционной больнице с отделениями в Пскове и в Великих Луках «сформирована хорошая профессиональная команда врачей, многие получили опыт во время борьбы с коронавирусом. Ряд специалистов приехали и приезжают к нам из других регионов». «Поэтому тянуть за собой морально устаревшие районные инфекционные отделения нет не возможности, ни необходимости», - резюмировал губернатор.

По его словам, на период коронавируса и сезонного подъёма заболеваемости коечный фонд в районах будет сохранён, но в дальнейшем он будет перепрофилирован.