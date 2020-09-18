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Общество

Стратегию развития Пскова писали влюбленные в город люди

18 сентября 2020 года, 14:58

Стратегию развития Пскова писали влюбленные в город люди. Об этом рассказал директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Юрий Шипилов.

«Позволю себе сказать, что в Пскове Россия начинается, а в Севастополе заканчивается, - отметил он. - Это два главных города России, я так считаю. Я люблю Псков и очень люблю Севастополь. И вот с таким настроением мы приступали к работе над стратегией города. Когда мы собрали документы на конкурс, то были уверены, что победим. Все, кто вошел в рабочую группу — это люди, влюбленные в Псков».

Юрий Шипилин рассказал, что впервые оказался в Пскове в 2017 году и сразу город запал ему в душу.

«Я сразу увидел, что здесь надо развивать, - сказал он. - Смотрите, нам мне пиджак вашей фабрики, я его специально на все совещания надевают. Вчера пошел в магазин за продуктами, купил не глядя, а оказалось, что половина из них сделана в Пскове или области. Вот куда надо двигаться».

Решение о разработке стратегии развития Пскова до 2030 года было принято в 2018 году. В 2019 году было разработано техзадание и объявлен конкурс на разработку документов. Участие в нем приняли 13 организаций. В их числе — Псковский государственный университет, Высшая школа экономики. Победителем была признана Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 

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