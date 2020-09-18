Первые дозы вакцины от коронавируса пришли в Псковскую область

В Псковскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса. Всего пока поступили 40 доз, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».
В Псковскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса. Всего пока поступили 40 доз, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».
Он подчеркнул, что поступившая вакцина предназначена для медицинских работников.
На сегодняшний день коронавирус выявлен в Псковской области у 5 тыс. 91 человека, выздоровели 3 тыс. 822 заражённых, умерли 65.