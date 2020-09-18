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Общество / Здоровье

Первые дозы вакцины от коронавируса пришли в Псковскую область

18 сентября 2020 года, 14:19

 В Псковскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса. Всего пока поступили 40 доз, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передаёт корреспондент  «Псковской правды».

Первые дозы вакцины от коронавируса пришли в Псковскую область

Он подчеркнул, что поступившая вакцина предназначена для медицинских работников.

На сегодняшний день коронавирус выявлен в Псковской области у 5 тыс. 91 человека, выздоровели 3 тыс. 822 заражённых, умерли 65.

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