Дмитрий Месхиев о Юлии Пересильд: она стала блестящей артисткой

«Она стала блестящей, совершенно великолепной артисткой, просто великолепной!» - так отозвался кинорежиссер и художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев об уроженке Пскова, известной актрисе Юлии Пересильд в эфире ПАИ-live 18 сентября.

«У нас есть суперзвезды, которые совсем далеко не великолепные артистки, а я бы сказал даже, не очень хорошие. А вот Юля – она как раз в себе сочетает и то, и другое, она суперзвезда, но при этом она еще и артистка великая», - сказал Дмитрий Месхиев в интервью.

Юлия Пересильд снималась в новом фильме Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай». Съёмки длились 14 дней. Кинорежиссер отметил: «Кино, в общем, очень непростое: оно несложное в производстве, но оно очень непростое по игре артистов, по психологизму своему. Поэтому мне пришлось очень, знаете, как бойцу в боях без правил, очень тщательно себя и психологически, и физически подготовить к тому, чтобы с этим справиться. <...> Я уж не знаю, как получилось, но я очень старался».

Съёмочным процессом и игрой актёров Дмитрий Месхиев остался доволен. «Я доволен процессом, доволен работой, очень доволен работой с Юлей Пересильд», - заявил он.