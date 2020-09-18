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Происшествия / ЧП

В Пскове убирают поваленные ветром деревья

18 сентября 2020 года, 13:14

В Пскове убирают деревья, поваленные вечером 17 сентября сильным ветром, сообщил «Псковской правде» начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

В Пскове убирают поваленные ветром деревья
Дерево, упавшее на улице Народной
Фото Ольги Нефёдовой

По его словам, на данный момент известно о семи упавших деревьях: на пересечении улиц Ипподромной и Торошинской, где оказалась помятой машина, на улице Лесной, у Дома детского творчества на улице Кузнецкой, напротив офиса Пенсионного фонда РФ на улице Петровской, у дома 5а по улице Рокоссовского, у дома 3 в переулке Машинистов, во дворе дома 31 по улице Народной.

На данный момент работы завершены на улицах Ипподромной и Рокоссовского. Николай Баринов заверил, что до конца дня все эти упавшие деревья будут убраны.

При этом он не исключил, что появится информация и о других упавших накануне вечером от ветра деревьях, поскольку не все сразу обращаются в коммунальные службы.

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