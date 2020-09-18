Съемки новой ленты Дмитрия Месхиева завершились за 14 дней

Съемки новой ленты «Хорошие девочки попадают в рай» завершились за 14 дней, рассказал режиссер картины, художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире ПАИ-live 18 сентября.

По словам кинорежиссера, фильм еще не готов. Ему предстоит полгода постпродакшна: монтажа, звука и так далее. «Поскольку мы долго готовились, и я заранее четко и точно знал, что нужно, и когда, и где, и как нужно делать, поэтому, в общем, мы умудрились выполнить поставленную задачу и за 14 дней сняли кино», - поделился Дмитрий Месхиев.

Также он рассказал, что идея написать сценарий у него появилась на карантине, «когда все сидели дома и заняться было нечем». «Я сел и написал сценарий по мотивам рассказов одного петербургского молодого писателя, с которым мы сотрудничаем довольно давно», - пояснил режиссёр.

«Это такое петербургское кино про молодых людей, про людей среднего поколения, про попытки спастись от своих проблем за чужими спинами – то, что мы делаем постоянно, с чем связана наша жизнь. Это кино про предательство, про то, как мы предаем, нас предают, то, с чем опять же мы сталкиваемся очень часто», - рассказал гость эфира.

По его словам, история получилось достаточно камерной, но жанры в картине перемешаны: «есть и комедия, и немножко треша, и мелодрама, и драма человеческая, и даже немножко взаимоотношения отцов и детей, матерей и детей».

Фильм не будет показан в кинотеатрах и на телевидении, они задумывался и делается для интернет-платформ. Однако, Дмитрий Месхиев не исключает проведения камерного или закрытого показа картины.