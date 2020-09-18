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Происшествия / ЧП

Квадроцикл за несколько минут сгорел в центре Пушкинских Гор

18 сентября 2020 года, 11:59

Крадроцикл за несколько минут сгорел в центре посёлка Пушкинские Горы 18 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Квадроцикл за несколько минут сгорел в центре Пушкинских Гор

Фото газеты "Псковская правда"

Возгорание произошло около 11:45. Квадроцикл был припаркован на улице Лермонтова возле одного из сетевых магазинов.

По словам очевидцев, сначала над транспортным средством поднялся чёрный дым, а затем — пламя. Оперативно к месту происшествия прибыли пожарные. Борьба с огнём заняла несколько минут.

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