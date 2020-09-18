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Происшествия / Преступление

За кражу дорожных знаков и заборов в Псковской области задержали двух мужчин

18 сентября 2020 года, 11:36

В Псковском районе задержали двух мужчин, подозреваемых в краже дорожных знаков на территории трех муниципалитетов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, для хищения злоумышленники использовали ножовку.

В следственном отделе МО МВД России «Печорский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ранее мужчины уже были судимы.

Кроме того, полицейские установили, что подозреваемые могут быть причастны к краже 20 метров забора с дачного участка в деревне Колосовка. Фигуранты дали признательные показания. По этому факту проводят проверку.

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