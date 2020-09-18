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Общество / Экология

Солнечная погода вернётся в Псковскую область 19 сентября

18 сентября 2020 года, 11:00

Солнечная погода вернётся в Псковскую область с 19 сентября, сообщила газете «Псковская правда» начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Она отметила, что погода будет солнечной, но прохладной — до 13-15 градусов. Ветер тоже будет холодным.

Солнечная погода вернётся в Псковскую область 19 сентября

Такая погода продержится в регионе до 24 — 25 сентября. Далее, отметила Тала Нещадимова, придут дожди, но ветер будет южным. При этом тепло не будет — всего 8 градусов ночью и около 13 днём.

При этом, по предварительному прогнозу, который «Российской газете» озвучила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Псковской области октябрь будет теплее нормы, но дождливым.

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