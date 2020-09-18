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Общество / Здоровье

34 случая COVID–19 подтверждены в Псковской области за 17 сентября

18 сентября 2020 года, 09:20

«На 17 выздоровевших больше, чем за прошлые сутки, однако число подтверждённых случаев тоже растет», - сообщил губернатор Псковской области на своей странице в Instagram.

34 случая COVID–19 подтверждены в Псковской области за 17 сентября

17 сентября были подтверждены 34 новых случая: 8 — в Пскове (всего 1631), по 7 — в Великих Луках (всего 1003) и Островском районе (всего 363), по два — в Великолукском (всего 203), Дновском (всего 112), в Дедовичском (всего 77) , в Опочецком (всего 55) районах, по одному — в Псковском (всего 440), Порховском (всего 178), Печорском (всего 101) и Пыталовском (всего 30) районах.

Общее количество заражённых достигло 5 тыс. 91.

Выписали 17 сентября 48 человек. Всего в Псковской области выздоровели от коронавируса уже 3 тыс. 822 человека.

Умерли от коронавируса 65 человек. За последние сутки летальных исходов не было.

Всего на COVID–19 проведено 93 тыс. 391 исследование, 782 - за последние сутки.

Глава региона призвал псковичей соблюдать требование Роспотребнадзора и беречь свое здоровье.

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