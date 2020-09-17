За доверие поблагодарил губернатор жителей Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона в своём Instagram за оказанное ему доверие, активность и неравнодушие.

«Ценю, что нам удалось выстроить честный и открытый диалог, наладить эффективную обратную связь. Вместе мы задали правильный курс на развитие региона и улучшение жизни каждого человека. Благодаря нашему общению, мы видим проблемы с разных сторон, а это даёт возможность принимать правильные и взвешенные решения», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников пообещал: «Сделаю всё, чтобы оправдать ваше доверие и доверие президента РФ».

Также он поблагодарил Псковское областное Собрание депутатов, команду администрации области, глав и депутатов каждого района и муниципалитета, Правительство РФ и «всех, кто помогает делать Псковскую область местом, где хочется жить».

«Мы создали эффективную команду единомышленников. Конечно, впереди у нас множество вызовов и испытаний, но уверен и побед будет тоже не мало!!!», - подчеркнул Ведерников.

17 сентября исполнилось ровно 2 года со вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области.