За доверие поблагодарил губернатор жителей Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона в своём Instagram за оказанное ему доверие, активность и неравнодушие.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона в своём Instagram за оказанное ему доверие, активность и неравнодушие.
Михаил Ведерников пообещал: «Сделаю всё, чтобы оправдать ваше доверие и доверие президента РФ».
Также он поблагодарил Псковское областное Собрание депутатов, команду администрации области, глав и депутатов каждого района и муниципалитета, Правительство РФ и «всех, кто помогает делать Псковскую область местом, где хочется жить».
«Мы создали эффективную команду единомышленников. Конечно, впереди у нас множество вызовов и испытаний, но уверен и побед будет тоже не мало!!!», - подчеркнул Ведерников.
17 сентября исполнилось ровно 2 года со вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области.