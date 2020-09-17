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Происшествия / Преступление

На замначальника отдела наркоконтроля великолукского ОМВД завели уголовное дело

17 сентября 2020 года, 21:28

В отношении заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Великим Лукам возбудили уголовное дело, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 33, части 2 статьи 228 (организация незаконного приобретения и хранения наркотических средств) УК РФ.

Следствие предполагает, что 15 сентября 2020 года подозреваемый организовал через подставное лицо сбор конопли местным жителем в пригороде Великих Лук. Это было сделано, чтобы улучшить личные показатели оперативно-служебной деятельности по выявлению и пресечению наркопреступлений.

Полицейский совместно с подчиненными инсценировали задержание этого мужчины, составив необходимые процессуальные документы, фиксирующие факт обнаружения и изъятия у него наркотического средства в крупном размере. Кроме того, на мужчину составили административный протокол, на основании которого его поместили в камеру для административно задержанных.

В настоящее время следователи совместно с оперативниками регионального управления ФСБ проводят следственные действия.

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