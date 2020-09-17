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Транспорт / Инфраструктура

Сеть велодорожек появится в Пскове в 2021 году

17 сентября 2020 года, 20:17

Сеть велодорожек появится в Пскове в 2021 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Об этом шла речь в ходе совещания, которое 17 сентября провел председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Участники встречи пришли к всеобщему мнению, что развивать велоинфраструктуру в городе необходимо. Это обусловлено положительным влиянием развитых городов России и мира и увеличением числа велосипедистов в регионе. Кроме того, такую задачу перед городскими и областными властями поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Весь город сразу не охватить. Будем постепенно идти к этой цели, планируя организацию велодорожек вдоль ремонтируемых улиц, и, таким образом, воспитывать культуру поведения не только водителей, но и пешеходов, и велосипедистов. Приучать их передвигаться по городу безопасно», — отметил Борис Елкин.

Также он предложил выделить велодорожки на уже отремонтированных широких тротуарах. Это пешеходная зона вдоль Рижского проспекта, улиц Чудской, Юбилейной и Леона Поземского.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков добавил к этому перечню городские парки и набережные, а члены общественного движения «Убитые дороги Пскова» заметили, что следует доработать существующую велосеть и создать закольцованные веломаршруты. Они предложили свой вариант решения, разработанный велосообществом.

Участники встречи определили наиболее подходящие места для нанесения соответствующей разметки и установки знаков. В ближайшем будущем будет составлена примерная сметная стоимость работ. Осуществление планов по открытию велосипедных дорожек начнется, как только позволит погода.

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