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Общество / Закон

Замначальника таможенного пункта пропуска на псковской границе попался на взятке

17 сентября 2020 года, 17:56

Заместитель начальника таможенного поста Бурачки в Себежском районе попался на взятке в 62 тысячи рублей от представителя перевозчика, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской таможни.

Участник сделки передал замначальнику пропускного пункта деньги за ускорение оформления транспортных средств международной перевозки. Преступление раскрыли сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни совместно с УФСБ России по Псковской области.

Псковский следственный отдел на транспорте СК России возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника таможенного поста МАПП Бурачки Псковской таможни по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 290 УК РФ (получение взятки), а также в отношении представителя перевозчика международных перевозок по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 291 УК РФ (дача взятки).

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