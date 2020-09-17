Замначальника таможенного пункта пропуска на псковской границе попался на взятке

Заместитель начальника таможенного поста Бурачки в Себежском районе попался на взятке в 62 тысячи рублей от представителя перевозчика, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской таможни.

Участник сделки передал замначальнику пропускного пункта деньги за ускорение оформления транспортных средств международной перевозки. Преступление раскрыли сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни совместно с УФСБ России по Псковской области.

Псковский следственный отдел на транспорте СК России возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника таможенного поста МАПП Бурачки Псковской таможни по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 290 УК РФ (получение взятки), а также в отношении представителя перевозчика международных перевозок по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 291 УК РФ (дача взятки).