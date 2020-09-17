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Транспорт / Инфраструктура

Тротуары планируют сделать на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

17 сентября 2020 года, 17:47

На участке улицы Кузбасской Дивизии от улицы Западной до кругового движения планируется сделать тротуары. В рамках реконструкции улицы на одной её стороне пешеходные дорожки заасфальтируют, на другой — проложат новые. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитете.

Тротуары планируют сделать на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии глава Пскова Елена Полонская обсудила с жителями домов №№30-50.

Улицу Крестки сделают кольцевой, движение будет направлено в одну сторону от улицы Кузбасской Дивизии до Западной. Кроме того, к улице Кузбасской Дивизии присоединят новый микрорайон.

При этом улицу Западную обещают превратить в бульвар. Елена Полонская заверила, что дети не будут попадать на проезжую часть, поскольку сквер будет огорожен и оборудован пешеходными переходами.

Также проект предусматривает установку светодиодных светильников на улице Кузбасской Дивизии.

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