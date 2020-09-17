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Общество / Коммуналка

Отопление в дома псковичей планируют подать 28 сентября

17 сентября 2020 года, 17:22

Отопление в дома жителей Пскова планируется подать 28 сентября. Об этом заявил представитель Псковских тепловых сетей на совещании с руководителями управляющих кампаний в Управлении городского хозяйства администрации Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Представитель теплосетей отметил, что в случае резкого похолодание отопление включат раньше. По Постановлению правительства, отопительный сезон должен начинаться тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится на уровне 8 градусов.

На сегодняшний день жилой фонд Пскова готов к отопительному сезону на 95%. Постановление Администрации города о его начале пока не подписано.

При этом с 14 сентября тепло пришло в учреждения здравоохранения, с 17 сентября — в дошкольные учреждения. Остальные социальные объекты город готов подключить по заявке руководителей.

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