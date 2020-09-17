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Общество / Шоу

Беременная шестым ребенком псковичка борется за миллион в новом телешоу

17 сентября 2020 года, 17:12

Мать пятерых детей из Псковской области участвует в первом выпуске нового шоу «Миллион на мечту», которое покажут на телеканале ТВ-3 18 сентября в 19:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе канала.

Беременная шестым ребенком псковичка борется за миллион в новом телешоу

Беременная шестым ребёнком Кристина Дмитриева живет в посёлке Городок Бежаницкого района с пятью детьми и сожителем по имени Эдгар. Семья занимает двухкомнатную квартиру, поэтому не на всех хватает спальных мест: кто-то из детей спит на полу, а кто-то - в коляске. Эдгар - отец двух детей. Он не работает и трудоустраиваться не планирует. Семья живёт на детское пособие в 30 тыс. рублей.

В случае выигрыша Кристина Дмитриева намерена купить дом.

Кому достанутся деньги, будет определять жюри. В его состав вошли продюсер, бизнесвумен и мама Яна Рудковская, актриса и блогер Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель, основатель косметических брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников. 

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